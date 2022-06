I grillini? Sono morti tutti democristiani (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu – “Insieme per il futuro” è un ritorno al passato che non passa. Classico nomignolo insulso, da gruppo parlamentare che sta e non va, a conservare l’esistente comodo. Dovrebbe evocare visione, lungimiranza, spinta in avanti. Finisce per strappare Sonori sbadigli. La verità è che i Cinque Stelle Sono morti tutti democristiani, e non c’era peggior fine contemplabile per chi si convinse di poter abbattere la grigia partitocrazia ereditata dalla Prima Repubblica. I grillini Sono morti democristiani Nella scatoletta che intendevano aprire ci Sono finiti come tonni, trasformandosi in qualcosa di molto simile a una balena bianca del terzo millennio. Perché se l’implosione grillina era oramai un dato di fatto, il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu – “Insieme per il futuro” è un ritorno al passato che non passa. Classico nomignolo insulso, da gruppo parlamentare che sta e non va, a conservare l’esistente comodo. Dovrebbe evocare visione, lungimiranza, spinta in avanti. Finisce per strappareri sbadigli. La verità è che i Cinque Stelle, e non c’era peggior fine contemplabile per chi si convinse di poter abbattere la grigia partitocrazia ereditata dalla Prima Repubblica. INella scatoletta che intendevano aprire cifiniti come tonni, trasformandosi in qualcosa di molto simile a una balena bianca del terzo millennio. Perché se l’implosione grillina era oramai un dato di fatto, il ...

