I Gogol Bordello si riprendono il palco: ecco le date del tour 2022, tra impegno e gipsy-rock (Di mercoledì 22 giugno 2022) Animali da palco, i Gogol Bordello ed Eugene Hütz. Animali da palco che quel palco, dopo i due anni di stop causa-maledetta-pandemia, ora se lo vanno a riprendere. Di prepotenza. Con il loro gipsy-rock urlato, melodico, identitaria, potente, divertente e divertito. Se lo vanno a riprendere portando un messaggio per l'Ucraina dove Hütz è nato e cresciuto e dove, oggi, ha recentemente spiegato il frontman classe '72, "mio zio di 73 anni ha imbracciato le armi contro i russi". Un tour, il Roaring 2020s tour (già, la data è ancora quella di un'epoca in cui il virus ancora non c'era...), che mischia musica, passione e impegno. La bande ed Eugene, dall'inizio dell'invasione russa, hanno raccolto fondi e aiuti per Kiev: lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Animali da, ied Eugene Hütz. Animali dache quel, dopo i due anni di stop causa-maledetta-pandemia, ora se lo vanno a riprendere. Di prepotenza. Con il lorourlato, melodico, identitaria, potente, divertente e divertito. Se lo vanno a riprendere portando un messaggio per l'Ucraina dove Hütz è nato e cresciuto e dove, oggi, ha recentemente spiegato il frontman classe '72, "mio zio di 73 anni ha imbracciato le armi contro i russi". Un, il Roaring 2020s(già, la data è ancora quella di un'epoca in cui il virus ancora non c'era...), che mischia musica, passione e. La bande ed Eugene, dall'inizio dell'invasione russa, hanno raccolto fondi e aiuti per Kiev: lo ...

