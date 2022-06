(Di mercoledì 22 giugno 2022) Trabar, birrerie, caffè e locali difficili da inscatolare in una categoria,conta più di 1.500 attività commerciali che servono bevande alcoliche per tutti i gusti e le personalità. La pandemia, stando ai dati della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), ha inflitto un duro colpo alla nightlife meneghina, con 567 serrande chiuse a fronte di un esiguo +166 di nuove iscrizioni. Ciononostante, il capoluogo lombardo rimane il cuore pulsante dell’arte del “”, ma l’imbarazzo della scelta ci porta spesso a rimanere nella nostra comfort zone composta da quei quattro o cinque indirizzi che rappresentano per noi una certezza. Rinunciare alle suggestioni della sperimentazione è però un enorme peccato, soprattutto in una città in fermento come. Se siete alla ricerca di ...

Pubblicità

lucasall9 : @LaDonnaLella A sapere almeno la zona provavo a girare tutti i bar?? Uno spritz potevo offrirlo. Ah besta che lo spr… - Ioamofi : @TheStudentHotel ha riaperto il suo Rooftop Pool & Bar interamente ristrutturato: --> nuovo menù di Signature cock… - bar_da_fumito : Ma quali cocktail, ma che so ste cose da milanesi. Na peroni e passa la paura! - CSpiniello : ?? “Le cose belle sono difficili ” +16 ?? Io_amolavita (presso Globe - Restaurant & Cocktail Bar)… - CSpiniello : 'Le cose belle sono difficili ' +16 ?? Io_amolavita @ Globe - Restaurant & Cocktail Bar -

Linkiesta.it

La Capannina, discoteca,e ristorante, esiste ancora, col suo pubblico di giovani incuriositi ... sono numerosissimi i locali in cui mangiare bene e godersivista mare o passeggiate da vip ...Dal 22 al 26 giugno sarà invece possibile contribuire alla raccolta alGinko Biloba di Pinerolo: per l'occasione verranno preparatidedicati alla raccolta fondi, ordinabili sia come ... I cocktail bar di Milano per chi ama bere bene e odia annoiarsi Un gioco di sguardi tra icone di stile. Nella cornice dello scenografico cortile interno del Martini bar di corso Venezia, rivestito di specchi per ...The Botanical Club, che ha una sede in Isola e una in via Tortona, è un cocktail bar con microdistilleria di gin. E il barman Andrea Natalino sceglie proprio un gin per il drink della centesima ...