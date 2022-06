House of the Dragon: il nuovo poster della serie (Di mercoledì 22 giugno 2022) La serie House of the Dragon, in arrivo il 22 agosto su Sky e NOW, ha ora un nuovo poster che ritrae una della protagonista. House of the Dragon arriverà prossimamente il 22 agosto su Sky e NOW e il nuovo poster ritrae uno spettacolare immagine che ritrae una delle protagoniste con alle spalle un minaccioso drago. Il progetto debutterà in esclusiva in Italia, e in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. Tratta dal romanzo "Fuoco e Sangue" di George R.R. Martin, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne "Il Trono di Spade" e racconta la storia della Casa Targaryen. I fan, ma ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 giugno 2022) Laof the, in arrivo il 22 agosto su Sky e NOW, ha ora unche ritrae unaprotagonista.of thearriverà prossimamente il 22 agosto su Sky e NOW e ilritrae uno spettacolare immagine che ritrae una delle protagoniste con alle spalle un minaccioso drago. Il progetto debutterà in esclusiva in Italia, e in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in ondatv via cavo americana. Tratta dal romanzo "Fuoco e Sangue" di George R.R. Martin, laè ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne "Il Trono di Spade" e racconta la storiaCasa Targaryen. I fan, ma ...

