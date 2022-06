Honda AlphaTauri | il ritorno in F1

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Nel 2026 possibile ildicon, e non si esclude l’approdo di un altro marchio la cui identità non è ancora nota. La F1 sta richiamando grandi marchi storici automobilistici come Porsche e Audi che vogliono sfruttare il potenziale della Motorsport per ampliare la loro crescita commerciale. Sicuramente la Serie Tv Netflix della F1 ha dato un nuovo risalto alle gare e a tutto al comparto. Post Gp Canada: le dichiarazioni dei tre piloti vincitori: tanti marchi si avvicinano al Motorsport Divisa come sempre tra presente e futuro, la Formula 1 sta attraversando un periodo di grandi tensioni e rinnovamenti a livello di politica sportiva. Il fine settimana di Montreal ha certificato l’esplosione di forti tensioni tra i team di vertice in seguito alla discussa ...

MaraJbRomano : ?? Possibile ritorno in F1 di #Honda con #AlphaTauri ??Dopo #Audi e #Porsche potrebbe arrivare #Honda ??Scopri qui… - FormulaPassion : #F1 | Nel 2026 possibile il ritorno di Honda con AlphaTauri; e non si esclude l'approdo di un altro marchio, la cui… -

Le ipotesi sul piatto sarebbero due: il supporto all', che nella galassia Red Bull era stata la prima a rivolgersi ai giapponesi, o un 'progetto autonomo'. In questo secondo caso......e supervisione da parte dellaHRC, la quale fino a quando non sarà operativa al 100% la Red Bull Powertrains Limited continuerà a realizzare le RA621H che equipaggiano Red Bull e. ... Dalla Germania: non solo Audi e Porsche, altri due costruttori puntano la F1 Un Max Verstappen impeccabile, perfetto, ha conquistato in Canada nel giorno del suo 150esimo Gran Premio in F1 il 26esimo successo. Uno dei più belli probabilmente, perché negli ...Yuki Tsunoda scende per la prima volta in pista a Montreal: il tracciato canadese è stato infatti assente per due anni dal calendario a causa della situazione di pandemia mondiale. Quello del ...