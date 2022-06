Ho visto ‘Elvis’ insieme a mio figlio di 16 anni e ho capito quanto la sua musica parli ancora oggi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Non ho mai compreso sino in fondo la passione dei miei genitori per i cantanti “dei loro tempi”, ma ricordo con piacere che il mio primo concerto fu, con loro, quello dei Platters o, meglio, di una parte di essiche il gruppo si sciolse ufficialmente nel 1970. Probabilmente il nome Platters non dice granché ad alcuni, ma sono abbastanza certo che quasi tutti conoscano la canzone “Only you” e che, leggendone il titolo, stiano canticchiando “only you- u- u – u….” Di quella sera d’estate – in cui, contrariamente alle nostre abitudini familiari, mamma e papà mi caricarono in macchina per fare decine di chilometri e sederci ad ascoltare lasuonata dal gruppo americano – ricordo nettamente la sensazione di stupore e divertimento nel vedere i miei genitori cantare allegri e a squarciagola come se avessero 18; ed è uno dei ...