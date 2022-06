“Ho denunciato tutto”. Max Allegri porta l’ex in tribunale: sul piatto centinaia di migliaia di euro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Massimiliano Allegri è in vacanza: l’allenatore della Juventus si gode gli ultimi giorni lontano da un campo da calcio e ricarica le pile in vista della prossima stagione. Nel frattempo prosegue la querelle con la sua ex compagna Claudia Ughi. La loro storia d’amore è durata 13 anni ed è anche nato un bambino. Poi è finita e da quel momento prosegue nelle aule di tribunale. Succede da quando il tecnico bianconero ha citato in giudizio Claudia Ughi, per ridurre l’assegno di mantenimento del figlio da 10 mila a 5 mila euro al mese, dopo la fine dell’incarico da allenatore della Juventus nel 2019. Una richiesta che è stata respinta, ma la diatriba prosegue in sede penale: infatti Massimiliano Allegri nel 2021 ha infatti querelato la ex anche per appropriazione indebita e per violazione degli obblighi di assistenza ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Massimilianoè in vacanza: l’allenatore della Juventus si gode gli ultimi giorni lontano da un campo da calcio e ricarica le pile in vista della prossima stagione. Nel frattempo prosegue la querelle con la sua ex compagna Claudia Ughi. La loro storia d’amore è durata 13 anni ed è anche nato un bambino. Poi è finita e da quel momento prosegue nelle aule di. Succede da quando il tecnico bianconero ha citato in giudizio Claudia Ughi, per ridurre l’assegno di mantenimento del figlio da 10 mila a 5 milaal mese, dopo la fine dell’incarico da allenatore della Juventus nel 2019. Una richiesta che è stata respinta, ma la diatriba prosegue in sede penale: infatti Massimilianonel 2021 ha infatti querelato la ex anche per appropriazione indebita e per violazione degli obblighi di assistenza ...

