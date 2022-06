"Ho avuto il mandato a marzo". Chiara Ferragni a Sanremo, il retroscena che spiega tutto (Di mercoledì 22 giugno 2022) Con grande sorpresa è arrivata la conferma che Chiara Ferragni sarà la nuova conduttrice di Sanremo nella prima e nell'ultima serata del Festival accanto all'ormai padrone di casa Amadeus. Non era la prima volta che una proposta così prestigiosa veniva offerta all'influencer più famosa d'Italia. Inizialmente infatti lei aveva rifiutato ma quest'anno la Ferragni ha detto si. Più carica che mai. Eccola quindi confermata per le serate del 7 e 11 febbraio, ovvero quella inaugurale e quella finale. A sganciare la bomba è stato Amadeus al Tg1 dove ha poi aggiunto: "Sanremo è a febbraio ma grazie alla Rai, all'ad Carlo Fuortes e al direttore Stefano Coletta, ho avuto il mandato a marzo e ho avuto modo di lavorare al festival: il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Con grande sorpresa è arrivata la conferma chesarà la nuova conduttrice dinella prima e nell'ultima serata del Festival accanto all'ormai padrone di casa Amadeus. Non era la prima volta che una proposta così prestigiosa veniva offerta all'influencer più famosa d'Italia. Inizialmente infatti lei aveva rifiutato ma quest'anno laha detto si. Più carica che mai. Eccola quindi confermata per le serate del 7 e 11 febbraio, ovvero quella inaugurale e quella finale. A sganciare la bomba è stato Amadeus al Tg1 dove ha poi aggiunto: "è a febbraio ma grazie alla Rai, all'ad Carlo Fuortes e al direttore Stefano Coletta, hoile homodo di lavorare al festival: il ...

