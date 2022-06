Ha maltrattato tutti, la Regina si è stufata: ora Meghan trema (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Giubileo di platino è ormai terminato da diverse settimane ma si continua comunque a parlare delle vicende che riguardano la Famiglia Reale. Come sanno bene i fan della Corona britannica, i festeggiamenti per i 70 anni sul trono della Regina Elisabetta II sono serviti anche a far tornare a ‘casa’ Meghan e Harry, andati via nel marzo 2020 per cominciare una nuova vita in California. I Sussex non hanno voluto perdersi le celebrazioni e si sono recati nel Regno Unito assieme ai loro figli, Archie e Lilibet, nonostante il divieto (decisamente mal digerito dalla coppia) di essere presenti sul balcone di Buckingham Palace assieme agli altri membri della Famiglia. Ma le cose sono andate davvero così bene? Stando alle ultime indiscrezioni si direbbe proprio di no. Come riportano diversi tabloid britannici, infatti, sembra che ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Giubileo di platino è ormai terminato da diverse settimane ma si continua comunque a parlare delle vicende che riguardano la Famiglia Reale. Come sanno bene i fan della Corona britannica, i festeggiamenti per i 70 anni sul trono dellaElisabetta II sono serviti anche a far tornare a ‘casa’e Harry, andati via nel marzo 2020 per cominciare una nuova vita in California. I Sussex non hanno voluto perdersi le celebrazioni e si sono recati nel Regno Unito assieme ai loro figli, Archie e Lilibet, nonostante il divieto (decisamente mal digerito dalla coppia) di essere presenti sul balcone di Buckingham Palace assieme agli altri membri della Famiglia. Ma le cose sono andate davvero così bene? Stando alle ultime indiscrezioni si direbbe proprio di no. Come riportano diversi tabloid britannici, infatti, sembra che ...

