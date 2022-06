Guerra Ucraina, 2 europei su 3 contenti di essere nell’Ue (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, quasi due europei su tre (il 65%) oggi vedono di buon occhio l’appartenenza del loro Paese all’Unione Europea. E’ quanto risulta dal sondaggio Eurobarometro, condotto dal 19 aprile al 16 maggio su 26.578 intervistati nei 27 Paesi dell’Ue. Si tratta, sottolinea il Parlamento Europeo, del risultato più alto dal 2007, l’anno precedente al fallimento di Lehman Brothers, quando il dato si attestava al 58%. L’adesione è vista come “una cosa positiva” dalla maggioranza relativa dei cittadini in tutti i Paesi, ad eccezione di Grecia e Slovacchia, dove un numero maggiore di intervistati la considera “né una cosa buona né una cattiva”. Rispetto all’ultimo sondaggio Parlameter della fine dell’anno scorso, i risultati sono aumentati in modo significativo nella maggior parte dei Paesi, in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Con l’invasione dell’da parte della Russia, quasi duesu tre (il 65%) oggi vedono di buon occhio l’appartenenza del loro Paese all’Unione Europea. E’ quanto risulta dal sondaggio Eurobarometro, condotto dal 19 aprile al 16 maggio su 26.578 intervistati nei 27 Paesi dell’Ue. Si tratta, sottolinea il Parlamento Europeo, del risultato più alto dal 2007, l’anno precedente al fallimento di Lehman Brothers, quando il dato si attestava al 58%. L’adesione è vista come “una cosa positiva” dalla maggioranza relativa dei cittadini in tutti i Paesi, ad eccezione di Grecia e Slovacchia, dove un numero maggiore di intervistati la considera “né una cosa buona né una cattiva”. Rispetto all’ultimo sondaggio Parlameter della fine dell’anno scorso, i risultati sono aumentati in modo significativo nella maggior parte dei Paesi, in ...

