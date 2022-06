(Di mercoledì 22 giugno 2022) Isola:torna sulL’uscita di scena di Edoardodadei Famosi a causa di un brutto infortunio al ginocchio (si è rotto i legamenti e ha un versamento come rivelato da sua sorella e probabilmente sarà operato) ha generato un po’ di caos.si sarebbe dovuta collegare in L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

infoitcultura : Guendalina Tavassi, quanti kg ha recuperato dopo l’isola dei famosi: ‘ho perso tempo’ - zazoomblog : Guendalina ed Edoardo Tavassi protagonisti di una serie? La proposta inaspettata (FOTO) - #Guendalina #Edoardo… - zazoomblog : Isola 2022 Guendalina Tavassi rivela il motivo del collegamento saltato - #Isola #Guendalina #Tavassi #rivela - ParliamoDiNews : Isola 16, Guendalina Tavassi svela perché ieri è saltato il suo collegamento #EdoardoTavassi #GuendalinaTavassi… - StraNotizie : Guendalina Tavassi svela il vero motivo del collegamento saltato a L’Isola -

Sarà solo amicizia e potrebbe nascere qualcosa di più, duro sfogo dopo il ritiro di Edoardo/ "Delusa e incaz*ata. Che cavolo, è stato per mesi"Lunedì seraavrebbe dovuto collegarsi con il fratello durante la semifinale de L'Isola dei Famosi . Il collegamento è saltato all'ultimo minuto e l'ex naufraga l'ha annunciato in una serie di ...Dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi è tornato sui social e ha fatto una strana confessione su Estefania Bernal. Il fratello di Guendalina ha ammesso che la modella gli piaceva già ...L'Isola dei Famosi, l'ex naufrago non lo nasconde più: "Mi piace Estefania Bernal" Lunedì scorso Edoardo Tavassi è stato costretto a lasciare il reality ...