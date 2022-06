Guendalina Tavassi | quanti kg ha recuperato dopo l’isola dei famosi | ‘ho perso tempo’ 

Leggi su funweek

(Di mercoledì 22 giugno 2022)è ormai ritornata in Italial’avventura aldei, già da qualche settimana. La sua Isola si è conclusa per pensare ad alcune vicende familiari. LEGGI ANCHE : — Edoardo, prima notte da single in compagnia di Estefania: cosa è successo Quinon si è persa d’animo e ha aggiornato di volta in volta i suoi follower attraverso i social, sulla sua vita e suoi suoi impegni quotidiani. Ora è in attesa di riabbracciare suo fratello Edoardo, da poco eliminato dalper via di alcuni problemi al ginocchio, e presto di ritorno in Italia.e i chili presiIn questi giorni, Gabriele Parpiglia ha ...