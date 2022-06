(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ladiin prima linea nell’azione di contrasto dell’immigrazione irregolare via mare:171714. È quanto emerge dal bilancio operativo delladidal 1°al 31 maggio 2022, diffuso in occasione del 248esimo anniversario della fondazione.di, la collaborazione con Frontex Prosegue la collaborazione con l’Agenzia europea Frontex ai fini della vigilanza dei confini esterni dell’Unione Europea. Ladista coordinando, attraverso l’International Coordination Centre di Pratica di Mare, l’operazione “Themis 2022”, finalizzata al contrasto ...

Pubblicità

GDF : Oggi 21 giugno, è il 248° Anniversario della Guardia di Finanza. Auguri a tutte le donne e agli uomini in… - claudioruss : Falso in bilancio è la principale ipotesi investigativa che ha condotto la Guardia di Finanza a sequestrare il cont… - fattoquotidiano : Pistoia, 50 persone denunciate dalla Guardia di Finanza per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza - SecolodItalia1 : Guardia di Finanza: «Da gennaio 2021 arrestati 171 scafisti e sequestrati 714 mezzi» - PicenoTime : 248° anniversario fondazione Guardia di Finanza: bilancio operativo dal 1° Gennaio 2021 al 31 Maggio 2022… -

Nel 2021 e nei primi cinque mesi del 2022, ladiha eseguito oltre 1 milione di interventi ispettivi e circa 74 mila indagini per contrastare gli illeciti economico - finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia: ...ROMA. Appalti truccati e raggiri: in pandemia una truffa all'erario su quattro riguarda la sanità. Negli ultimi 17 mesi ladiha accertato procedure contrattuali irregolari (cioè "interessate da condotte penalmente rilevanti") per un valore di oltre 1,4 miliardi, di cui quasi 360 milioni in materia di ...Immediatamente allertati dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF), i tecnici della Stazione di Soccorso Alpino Pollino e la squadra forra del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC).ROMA – Un anno e 5 mesi di attività della Guardia di finanza per contrastare gli illeciti, le frodi sui crediti d’imposta, l’evasione fiscale ma non solo. Le attività investigative e di analisi sui ...