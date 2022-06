Gualtieri: nel 2023 avvio cantieri per biodigestori anaerobici (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma – “Siamo in un momento cruciale. Si sta concludendo la fase dei bandi, della predisposizione dei progetti e dell’assegnazione delle risorse. Si apre la fase decisiva dell’attuazione e ci sono le prime scadenze.” “Abbiamo partecipato al bando del Mite sull’economia circolare con dei progetti fondamentali come i biodigestori anaerobici e i centri di raccolta. Ora aspettiamo gli esiti di questo bando: la fase realizzativa dei cantieri sarà intorno al 2023. Ma questo vale per tutto il Pnrr, tra la fine del 2022 e l’inizio del 2024”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso di “Missione Italia – Pnrr, Comuni e città”, un evento Anci in corso al centro congressi La Nuvola di Roma. “Stiamo studiando le tecnologie più innovative per completare questa serie di impianti- ha aggiunto- anche con ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma – “Siamo in un momento cruciale. Si sta concludendo la fase dei bandi, della predisposizione dei progetti e dell’assegnazione delle risorse. Si apre la fase decisiva dell’attuazione e ci sono le prime scadenze.” “Abbiamo partecipato al bando del Mite sull’economia circolare con dei progetti fondamentali come ie i centri di raccolta. Ora aspettiamo gli esiti di questo bando: la fase realizzativa deisarà intorno al. Ma questo vale per tutto il Pnrr, tra la fine del 2022 e l’inizio del 2024”. Così il sindaco di Roma, Roberto, nel corso di “Missione Italia – Pnrr, Comuni e città”, un evento Anci in corso al centro congressi La Nuvola di Roma. “Stiamo studiando le tecnologie più innovative per completare questa serie di impianti- ha aggiunto- anche con ...

