Grava: "Napoli, Zerbin è molto forte. Ambrosino ha qualità" (Di mercoledì 22 giugno 2022) Grava: "Zerbin è molto forte, vi svelo cosa dissi appena lo vidi, Gaetano in ritiro? Decide Spalletti, Ambrosino ha qualità" Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: ''Il nostro Napoli di allora? Cercavo di arrivare col cuore e con la grinta lì dove non arrivavo con il talento, lo dico sempre ai ragazzi sul territorio: c’è tanta qualità e meno struttura, ma non vuol dire che non si possa arrivare a giocare a calcio a certi livelli. -afferma Grava - Non bisogna mollare alle prime difficoltà, ma conquistarsi il futuro lavorando sulle nuove generazioni. Zerbin ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 22 giugno 2022): ", vi svelo cosa dissi appena lo vidi, Gaetano in ritiro? Decide Spalletti,ha" Gianluca, responsabile del settore giovanile del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole: ''Il nostrodi allora? Cercavo di arrivare col cuore e con la grinta lì dove non arrivavo con il talento, lo dico sempre ai ragazzi sul territorio: c’è tantae meno struttura, ma non vuol dire che non si possa arrivare a giocare a calcio a certi livelli. -afferma- Non bisogna mollare alle prime difficoltà, ma conquistarsi il futuro lavorando sulle nuove generazioni....

