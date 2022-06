Grande Fratello Vip | Lo chiama e salta la trattativa: “Ho paura…” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Alfonso Signorini rischia di doversi arrendere in vista della prossima edizione del Grande Fratello Vip: ha rifiutato la proposta Il conduttore Alfonso Signorini (screenshot GF Vip)Si complicano le cose per Alfonso Signorini in vista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Uno degli obiettivi del padrone di casa del noto reality sembra infatti deciso a rispedire la proposta al mittente. Nonostante il corteggiamento del conduttore, Antonino Spinalbese non vuole entrare nella casa più spiata d’Italia. Il noto influencer ha infatti rivelato di essere stato contattato dagli autori del programma ma non di avere interesse a prendere parte al noto format di casa Mediaset. Antonino ha rivelato infatti di avere alcuni timori vista l’importanza di questa esperienza. Allo stesso tempo ha anche raccontato la verità sul ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Alfonso Signorini rischia di doversi arrendere in vista della prossima edizione delVip: ha rifiutato la proposta Il conduttore Alfonso Signorini (screenshot GF Vip)Si complicano le cose per Alfonso Signorini in vista della prossima edizione delVip. Uno degli obiettivi del padrone di casa del noto reality sembra infatti deciso a rispedire la proposta al mittente. Nonostante il corteggiamento del conduttore, Antonino Spinalbese non vuole entrare nella casa più spiata d’Italia. Il noto influencer ha infatti rivelato di essere stato contattato dagli autori del programma ma non di avere interesse a prendere parte al noto format di casa Mediaset. Antonino ha rivelato infatti di avere alcuni timori vista l’importanza di questa esperienza. Allo stesso tempo ha anche raccontato la verità sul ...

