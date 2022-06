Governo, Meloni: Staccare la spina, follia tenerlo in piedi dopo scelta Di Maio (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Una follia tenerlo in piedi dopo lo scioglimento del principale partito”. Il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni commenta la scelta di Luigi Di Maio di dar vita ad un gruppo autonomo uscendo dal Movimento Cinque Stelle e fondando Insieme per il futuro con una pattuglia di oltre 60 parlamentari. “Doveva aprire il Palazzo come una scatoletta di tonno? Hanno messo in salamoia la democrazia”, ha rincarato, criticando anche le dinamiche all’interno del M5S, definite come “gestione di potere e litigi personali”. Infine, la Meloni ha dichiarato: “Di Maio? Mai vista una scissione per restare nello stesso Governo e votare assieme”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Unainlo scioglimento del principale partito”. Il leader di Fratelli d’Italia Giorgiacommenta ladi Luigi Didi dar vita ad un gruppo autonomo uscendo dal Movimento Cinque Stelle e fondando Insieme per il futuro con una pattuglia di oltre 60 parlamentari. “Doveva aprire il Palazzo come una scatoletta di tonno? Hanno messo in salamoia la democrazia”, ha rincarato, criticando anche le dinamiche all’interno del M5S, definite come “gestione di potere e litigi personali”. Infine, laha dichiarato: “Di? Mai vista una scissione per restare nello stessoe votare assieme”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

rulajebreal : In???? La Meloni sta con i neofranchisti di Vox impegnati a resuscitare il Fascismo. Incita all’odio/violenza contro… - domeniconaso : Davvero pensate che la Meloni che è andata in Spagna a urlare odio a sostegno di un partito neofranchista sia degna… - NicolaPorro : ?? Le tensioni nel governo, il voto mafioso secondo Repubblica e l’ossessione di Speranza per le mascherine. Questo… - pier2856 : RT @jola_755: La Meloni è allineata e coperta con #draghi e il governo, nelle decisioni importanti. (Cit. De Manzoni Omnibus) Ricordatelo q… - marialetiziama9 : RT @jola_755: La Meloni è allineata e coperta con #draghi e il governo, nelle decisioni importanti. (Cit. De Manzoni Omnibus) Ricordatelo q… -