Governo: Conte, sostegno a Draghi non è in discussione (Di mercoledì 22 giugno 2022) "Il sostegno a Draghi non è in discussione". Lo afferma il presidente del M5s Giuseppe Conte parlando con i cronisti fuori dalla sede del partito. . 22 giugno 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) "Ilnon è in". Lo afferma il presidente del M5s Giuseppeparlando con i cronisti fuori dalla sede del partito. . 22 giugno 2022

Pubblicità

CarloCalenda : @Open_gol Veramente quando erano forti e potenti c’hai fatto un Governo insieme. Peraltro sdoganando Conte che il P… - borghi_claudio : @RaphaelRaduzzi ma si, era molto meglio quando pur di non andare a votare avete portato al governo il PD... Quello… - ItaliaViva : La fine del #M5S è un qualcosa che è iniziato con la fine del governo #Conte. Capisco che qualcuno in questo moment… - luciavitaglian1 : RT @007Vincentxx: 'Ignobile tradimento. Conte lasci subito il governo': Di Battista torna alla carica - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Governo, Conte “Il sostegno a Draghi non è in discussione” -… -