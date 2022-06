Governo, 3,27 miliardi per proroga taglio bollette e garanzie stoccaggi gas (Di mercoledì 22 giugno 2022) Azzerati gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il terzo trimestre 2022, idem per il gas, con la riduzione dell’Iva confermata al 5% Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 22 giugno 2022) Azzerati gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il terzo trimestre 2022, idem per il gas, con la riduzione dell’Iva confermata al 5%

Pubblicità

reportrai3 : A maggio 2020 il governo approva il Decreto rilancio con stanziamento di 1,4 miliardi di euro per la sanità. Sono p… - ladyonorato : La guerra che l’UE, d’accordo col governo italiano ha voluto dichiarare alla Russia costerà oltre 50 miliardi al no… - titzbiltz : RT @fenice_risorta: Le truffe sul #bonusedilizio superano i cinque miliardi Ecco a cosa è stato bravo il @Mov5Stelle con @GiuseppeConteIT… - albeggiava52 : Nel 2014 fu deciso di stanziare 1,2 miliardi per riparare danni dovuti a dissesto idrogeologico. Si pensò ad altri… - UilMarche : RT @UILofficial: Per introdurre una flessibilità di accesso più diffusa al pensionamento nella prossima Legge di Bilancio si possono usare… -