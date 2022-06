Golf | nessuna esclusione per russi e bielorussi dalla Superlega Liv

(Di mercoledì 22 giugno 2022) “Il The Open è il torneo più originale die dal 1860, anno della prima edizione, la sua apertura è stata fondamentale per ragioni di etica e fascino. Iisti esenti o che si sono guadagnati la possibilità di disputare la competizione, saranno regolarmente in campo all’Old Course di Saint Andrews“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Martin Slumbers, amministratore delegato R&A in merito alla possibilità garantitaLR (circuito Liv) a ogni atleta di disputare il torneo.eventuale, quindi, per quanto concerneistie bielo; il tutto in riferimento a quanto accaduto con Wimbledon, che per l’appunto non ha concesso la partecipazione ai Championships a tennisti provenienti da ...

The Open: nessuna esclusione per giocatori Superlega - Sport (ANSA) - ROMA, 22 GIU - I giocatori che hanno "abbracciato" la LIV Golf, la Superlega araba, potranno giocare regolarmente la 150/a edizione del The Open, quarto Major maschile del 2022 in programma ...Al giro di boa dello US Open, terzo major stagionale giunto alla 122ª edizione che si sta disputando al The Country Club (par 70) d Brookline in Massachusetts, sono passati all'attacco tre big che ...