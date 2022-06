Pubblicità

OA Sport

Si tratta della sua seconda presenza sul PGA Tour, ma rispetto alChampionship 2021, dove giunse 13°, questa volta il vicentino arriva da un periodo tutto fuorché positivo, visti i cinque ...Si tratta della sua seconda presenza sul PGA Tour, ma rispetto alChampionship 2021, dove giunse 13°, questa volta il vicentino arriva da un periodo tutto fuorché positivo, visti i cinque ... Golf: il Travelers Championship 2022 offre a Scheffler e McIlroy un duello ad alta quota The PGA Tour is laying out plans to increase purses at several marquee events and revamp its schedule with Brooks Koepka expected to join the Saudi-backed LIV Golf Invitational series.Brooks Koepka, one of the first players to denounce a rival league for only 48 players, is the latest PGA Tour player to sign on with the Saudi-funded LIV Golf series, The Associated Press has learned ...