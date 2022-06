Gnonto, anche per lui è stato il giorno della maturità. Le sue parole (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo essere stato il marcatore più giovane della storia degli azzurri, Wilfred Gnonto ha affontato oggi la prima prova di maturità Da scrivere la storia a scrivere di storia. Dopo essere stato il marcatore più giovane della storia degli azzurri, Wilfred Gnonto ha affontato oggi la prima prova di maturità. Di seguito le sue parole all’Ansa. «Per i miei genitori é sempre stato importante farmi andare avanti con la scuola e io vorrei dare loro un motivo di orgoglio per tutto quello che hanno fatto per me. ho studiato molto ritagliandomi momenti durante i ritiri anche se é stato difficile, per me terminare questo percorso é importante. Per una una partita forse sono più calmo, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo essereil marcatore più giovanestoria degli azzurri, Wilfredha affontato oggi la prima prova diDa scrivere la storia a scrivere di storia. Dopo essereil marcatore più giovanestoria degli azzurri, Wilfredha affontato oggi la prima prova di. Di seguito le sueall’Ansa. «Per i miei genitori é sempreimportante farmi andare avanti con la scuola e io vorrei dare loro un motivo di orgoglio per tutto quello che hanno fatto per me. ho studiato molto ritagliandomi momenti durante i ritirise édifficile, per me terminare questo percorso é importante. Per una una partita forse sono più calmo, ...

