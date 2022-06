Gli accordi di Abramo diventano un'alleanza militare, ma il loro futuro è incerto (Di mercoledì 22 giugno 2022) Pochi giorni prima di arrendersi alla realtà e di decidere di rimettere alla Knesset il futuro del governo, Naftali Bennett era volato ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uni... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Pochi giorni prima di arrendersi alla realtà e di decidere di rimettere alla Knesset ildel governo, Naftali Bennett era volato ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uni... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

ilfoglio_it : Nei primi cinque mesi del 2022 i volumi di gas russo 'sono scesi in media sotto il 24 per cento rispetto al totale'… - luciapulichino : @man_gregor @nergjoni @HolyTemplars @El1_Elyon Neanche a Cuba c'erano accordi scritti che vietavano di installare m… - OmbraDuca : RT @Gianluc59668963: 12 Aprile 2017 #Mattarella, la #Russia e gli accordi di #Minsk #Trump era stato eletto solo qualche mese prima. ht… - rumba15342942 : RT @dariodangelo91: #DiMaio: 'Uno scontro per fini mediatici, che ha mantenuto infatti gli accordi votati dal precedente decreto Ucraina. U… - Giovanna2810194 : Nucleare, il Papa: rispettare gli accordi sul disarmo non è debolezza - Vatican News -