Giulia Salemi scrive una bellissima lettera a Chiara Ferragni | che le risponde

Leggi su biccy

(Di mercoledì 22 giugno 2022)è sempre stata una grande fan die proprio oggi le ha scritto unapubblica per ringraziarla apertamente. “alla conduzione del Festival di Sanremo è un sogno che si realizza”. – Esordisce così il post di– “Intendo dire il nostro sogno, quello delle generazioni di influencer e content creator che sono cresciute guardando a lei come il punto di riferimento a cui ispirarsi per costruire un futuro”. E ancora: “La notizia mi ha emozionato, lo ammetto, come se su quel palco che tutti sogniamo ci dovessi salire io. Perchéha questa forza, quella di unire le persone, condividere le sue emozioni e le sue idee con chi la segue, il must have di chi fa questo lavoro. ...