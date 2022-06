Giulia Salemi lettera a Chiara Ferragni | ecco cosa ha scritto e la risposta della moglie di Fedez FOTO

(Di mercoledì 22 giugno 2022)haunaa cuore aperto a; la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha speso bellissime parole per ladi. Maha detto? Leggi anche: Belen Rodriguez è tornata con Stefano De Martino, parla l’ex Antonino Spinalbese: «Ci sentiamo solo per la bimba», intervista completae...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Giulia Salemi a Positano, che acrobazie hot sul gonfiabile! #pierpaolopretelli - tuttopuntotv : Giulia Salemi commenta la scelta di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 #sanremo2023 #ferragnez #chiaraferragni #prelemi… - Filomen83869405 : RT @nah96nah: Su questo social ci si batte così tanto per il girlpower, poi quando c’è un attestato di stima di una donna ad un’altra (come… - Filomen83869405 : RT @Lu9593: la ?? rimane sempre lei Giulia Salemi ?? ?? - Lucia09355374 : RT @Sulcigliosenzaf: Giulia Salemi è più avanti e più intellettualmente onestà di qualsiasi persona abbia mai conosciuto... #prelemi https:… -

ha scritto un messaggio social a Chiara Ferragni per ringraziarla e sottolineare la sua importanza per un motivo preciso. La notizia della presenza di Chiara Ferragni alla conduzione di ...Chiara Ferragni a Sanremo 2023: la reazione diAd intervenire nelle passate ore è stata anche l'influencer ed ex del GF Vip,, che con un lungo messaggio postato tra le ...Giulia Salemi è sempre stata una grande fan di Chiara Ferragni e nelle scorse ore le ha scritto una lettera: Chiara Ferragni alla conduzione del Festival di Sanremo è un sogno che si realizza. Intendo ...Anche Giulia Salemi ha voluto dire la sua sull'inaspettato annuncio che vede protagonista Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale sarà co-conduttrice ...