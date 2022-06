Giulia Salemi | la sua su Chiara Ferragni al Festival di Sanremo | “La notizia mi ha emozionato”

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Giulia Salemi a Positano, che acrobazie hot sul gonfiabile! #pierpaolopretelli - GiuseppaDiMart1 : RT @MariaBe48832438: @MondoTV241 Ci vorrebbero più donne come Giulia Salemi. - GiuseppaDiMart1 : RT @anitram______: Giulia Salemi >>>> #prelemi - GiuseppaDiMart1 : RT @Lu9593: la classe di Giulia Salemi >>>> ????? #PRELEMI - GiuseppaDiMart1 : RT @anna_prelemi: la classe di Giulia Salemi >>>> ?? #prelemi -

Chiara Ferragni a Sanremo 2023: la reazione diAd intervenire nelle passate ore è stata anche l'influencer ed ex del GF Vip,, che con un lungo messaggio postato tra le ...Tra questi, anche quello. La giovane influencer ha deciso di condividere con i suoi followers la sua opinione in merito alla nuova avventura di Chiara, elogiandola e dichiarando di ...Anche Giulia Salemi ha voluto dire la sua sull'inaspettato annuncio che vede protagonista Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale sarà co-conduttrice ...Giulia Salemi, modella e influencer tra le più amate dal pubblico social, ha commentato la fresca notizia riguardante l'amica e collega Chiara Ferragni come co-conduttrice del prossimo Festival di ...