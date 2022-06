(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Una settimana fa finirono agli arresti domiciliari, all’esito di una attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di favoreggiamento della, mediante la gestione di una struttura ricettiva extralberghiera – affittacamere “Casa Vacanze” – a, nonché di un altro appartamento situato in città concesso in locazione a scopo di esercizio di una casa di. Nei guai finirono Carmelina Vene, 62enne ed il, Biagio Antonelli, 25enne, entrambi di Montesarchio e difesi dall’avvocato Mario Tomasiello. In data odierna si sono tenuti gli interrogatori di garanzia, dinanzi al gip Pietro Vinetti, dove hanno ...

anteprima24 : ** Giro di #Prostituzione a ##Benevento, madre e figlio davanti al gip ** - cosimoamato4 : @Al3ssiaManka Fra l'altro dice che ultimamente Forza Italia è cambiato e non si riconosce più in esso. Quindi si de… - TuttoSuMilano : #Milano: prostituzione nei centri massaggi, un giro di oltre un milione di euro - LegnanoNews - Rossi3Ettore : @Esercito @SM_Difesa @MinisteroDifesa Il giro di prostituzione e' una copertura - SimonaeSto : @PettirossoHood Il famoso giro di prostituzione denunciata ieri ???? -

Il Secolo XIX

... oltre la metà straniere, il 10% minorenni, per und'affari di quasi 5 miliardi di euro l'anno ... con le conclusioni dell'indagine conoscitiva sullaapprovata dalla Commissione ...C'erano i centri massaggi cinesi sparsi in mezza Italia dove si nascondeva undi sfruttamento della. E poi c'era lui, Qiang Liu, 36 anni, al vertice di un sistema per ripulire il denaro che arrivava proprio da quei "servizi". Residente all'Ortica in via ... Gestiva giro di prostituzione: arrestata coppia di sanremesi. L'organizzazione guadagnava centinaia di migliaia di euro all'anno I due, di 48 e 34 anni, sono accusati anche di traffico di esseri umani e riciclaggio. Sul web mostravano i cataloghi con le tariffe e le fotografie delle ragazze ...A due mesi dal blitz della guardia di finanza nei locali di viale Italia 111 che erano stati sequestrati. I coniugi cinesi sottoposti a giudizio immediato hanno patteggiato dieci mesi e 280 euro di mu ...