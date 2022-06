Giovanna Ricuperati eletta presidente di Confindustria Bergamo

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Come previsto da statuto, l’assemblea privata diha elettoper il quadriennio 2022-2026 L’assemblea ha inoltre approvato gli indirizzi generali del mandato, il programma di attività e la nomina con relative deleghe dei vicepresidenti per il biennio 2022/2024. La squadra di presidenza, con le relative deleghe, è così composta: Laura Colnaghi Calissoni, Internazionalizzazione ed EuropaGiovanni Fassi, Transizione digitale e InnovazioneMarco Manzoni, Education e Corporate GovernancePaolo Rota, Relazioni IndustrialiBernardo Sestini, Transizione ecologica (Energia e Ambiente)Oscar Panseri (Vicedi diritto in qualità didel Comitato Piccola Industria) Finanza, Fisco, Relazioni con gli ...

Pubblicità

secolourbano : RT @ConfindustriaBG: Congratulazioni a Giovanna Ricuperati, che ieri durante l'Assemblea privata è stata eletta Presidente di #Confindustri… - ConfindustriaL : RT @ConfindustriaBG: Congratulazioni a Giovanna Ricuperati, che ieri durante l'Assemblea privata è stata eletta Presidente di #Confindustri… - discoradioIT : Confindustria Bergamo, Giovanna Ricuperati è la nuova presidente - @ConfindustriaBG @giovannaricuper - AmoBergamo : #Bergamo Confindustria Bergamo, Giovanna Ricuperati è la nuova presidente - ConfindustriaBG : Congratulazioni a Giovanna Ricuperati, che ieri durante l'Assemblea privata è stata eletta Presidente di… -

Confindustria Bergamo ha nominato la sua nuova presidente per il quadriennio 2022 - 2026: si tratta di, che ha conquistato ben 1.793 "sì" e un solo "no". 156 gli astenuti, quattro le schede nulle., prima presidente donna dell'azienda bergamasca, si è detta "soddisfatta ...Il Consiglio Generale di Confindustria Bergamo aveva designatocome candidata unica per l'elezione a Presidente lo scorso 21 aprile e il 16 maggio aveva approvato il programma ...Domanda: riuscirà la neo eletta presidente degli industriali Giovanna Ricuperati a creare in seno all’associazione quel «paese delle meraviglie» che, nel nutrito gineceo della sua agenzia, ...L’assemblea generale La presidente designata di Confindustria Bergamo Giovanna Ricuperati è stata formalmente eletta al termine dell’assemblea degli industriali, riunita martedì 21 giugno in forma pri ...