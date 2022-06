Giovanna Ricuperati è presidente di Confindustria Bergamo | “Sguardo lungo per cogliere tutte le opportunità”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Una manciata di minuti prima delle 19 di martedì 21 giugno l’assemblea diproclama. È la prima donna al vertice dell’associazione degli industriali bergamaschi. È la prima elezione e proclamazione nella sede al Kilometro Rosso. Con 1793 voti favorevoli, 156 astenuti, 4 nulle e un contrarioapre il suo mandato nel primo giorno d’estate. “Sono molto soddisfatta, contenta della buona partecipazione e della vicinanza di tutti gli imprenditori. Non sarà una sfida facile, ma ci siamo: convinti e compatti con una squadra forte e di grande valore – sono le sue prime parole dopo la proclamazione -. È un’avventura che inizia sotto il segno del breve e del, un’attenzione alle problematiche che gli imprenditori ...

Il Consiglio Generale di Confindustria Bergamo aveva designatocome candidata unica per l'elezione a Presidente lo scorso 21 aprile e il 16 maggio aveva approvato il programma ...Anzi, una nuova presidente:, numero uno della Multiconsult, azienda di marketing e comunicazione. È lei il candidato unico che verrà presentato all'Assemblea. Una scelta di cui ...L’assemblea generale La presidente designata di Confindustria Bergamo Giovanna Ricuperati è stata formalmente eletta al termine dell’assemblea degli industriali, riunita martedì 21 giugno in forma pri ...La presidente designata di Confindustria Bergamo Giovanna Ricuperati è stata formalmente eletta al termine dell'assemblea degli industriali, riunita oggi in forma privata. (ANSA) ...