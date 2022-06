Giorgia Rossi | corpo da favola e stacco di coscia pazzesco | sei meravigliosa

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Cerchiamo di conoscere più nel dettaglio, giornalista molto famosa e volto decisamente noto all’interno di DAZN. Il lato sentimentale e l’aspetto professionale con l’approdo a DAZN e la presunta rivalità con Diletta Leotta. Ecco, donna di immensa bellezza e straordinario fascino. InstagramIniziamo nel parlare dicon l’aspetto sentimentale e, da questo punto di vista, non possiamo non menzionare lastoria d’amore con Alessio Conti, giornalista anche lui e conosciuto a Mediaset. Tra i due è scattata subito la scintilla e la coppia sta vivendo una bellissima relazione caratterizzata da passioni come lo sport e i viaggi. Per quanto riguarda l’aspetto professionale, invece, le sue esperienze non si limitano a DAZN; ...