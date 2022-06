Giocare a golf tra gli squali, lo sport diventa da brividi in Australia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Paracadutismo, bungee jumping, parapendio e… golf. Erba curata e profumatissima, la concentrazione prima di imbucare e paesaggi mozzafiato: includereste mai il golf tra gli sport più pericolosi al mondo? Normalmente no. Eppure, nelle vicinanze di Brisbane, in Australia, una pallina indirizzata male potrebbe finire in bocca a uno squalo. Anzi, sei squali. Un lago, incastonato nello splendido tappeto verde del Carbrook golf Club, ospita infatti sei grandi esemplari di squalo leuca, lunghi dai due metri e mezzo ai tre, che è bene trattare con rispetto. Predatori di questo genere non si vedono spesso dentro un laghetto di un campo da golf. Alla fine degli anni Novanta, però, forti piogge torrenziali hanno colpito la regione, facendo esondare i corsi d’acqua salmastra. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Paracadutismo, bungee jumping, parapendio e…. Erba curata e profumatissima, la concentrazione prima di imbucare e paesaggi mozzafiato: includereste mai iltra glipiù pericolosi al mondo? Normalmente no. Eppure, nelle vicinanze di Brisbane, in, una pallina indirizzata male potrebbe finire in bocca a uno squalo. Anzi, sei. Un lago, incastonato nello splendido tappeto verde del CarbrookClub, ospita infatti sei grandi esemplari di squalo leuca, lunghi dai due metri e mezzo ai tre, che è bene trattare con rispetto. Predatori di questo genere non si vedono spesso dentro un laghetto di un campo da. Alla fine degli anni Novanta, però, forti piogge torrenziali hanno colpito la regione, facendo esondare i corsi d’acqua salmastra. ...

