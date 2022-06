Ginosa | arrestato 75enne Accusa | ripetute violenze nei confronti della moglie Carabinieri

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: IStazione di(TA) hannoun, noto alle Forze dell’Ordine, per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia continuati, lesioni personali aggravate e detenzione illegale di armi e munizioni In particolare, i militari, a seguito dell’ennesimo episodio di violenza domestica consumato dal prevenuto ai danni, sono intervenuti presso l’abitazione dei coniugi su richiestadonna, esasperata dai continui maltrattamenti subiti negli ultimi anni. La vittima, nell’atto di denuncia, ha dichiarato che giorni addietro, al culmine di un litigio avvenuto per futili motivi, è stata scaraventata a terra dal marito riportando la frattura ...

NoiNotizie : Ginosa (#Taranto: arrestato 75enne dai @carabinieri. Accusa: ripetute violenze nei confronti della moglie -

