“Gf Vip 7” | Guendalina Canessa futura concorrente del reality? L’indiscrezione

(Di mercoledì 22 giugno 2022) “Gf Vip 7”: le porte rosse della casa più spiata d’Italia stanno per riaprirsi. Per la terza volta consecutiva, vedremo alla conduzione del famosissimoshow l’immancabile Alfonso Signorini. Già da tempo corrono voci su chi saranno i prossimi concorrenti e da un’indiscrezione ci perviene che tra questi ci sarebbe anche l’ex gieffina. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a riguardo.“Gf Vip 7” è la nuova edizione del famosissimoshow che verrà condotto, per la terza volta consecutiva, dal mitico Alfonso Signorini. Le porte rosse della casa più spiata d’Italia si apriranno il 19 settembre 2022 e saranno pronte ad accogliere i nuovi concorrenti.. Chi varcherà questa volta la soglia della celebre dimora di Cinecittà? Ciò di cui siamo a conoscenza fino ad ora è che la candidatura del comico ...

... solo che saranno personaggi non scontati', ha dichiarato il chirurgo dei. I nomi dei possibili concorrenti In queste ore si è parlato di una possibile partecipazione diCanessa alla ...... è quello diCanessa che avrebbe trovato un accordo con Mediaset per far parte nuovamente del cast dopo 15 anni. Le ultime notizie sul cast del GF7 Intanto Giacomo Urtis , ex ...Giacomo Urtis ha svelato alcuni retroscena sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via da settembre 2022. Da giorni circolano indiscrezioni riguardanti i possibili concorrenti (compresi Giorg ...Guendalina Canessa, incidente in auto con la figlia Chloe/ 'Mi sono spaventata, ma.'. Il nome di Guendalina Canessa si fa dunque largo, in attesa però di annunci ufficiali Anche il Grande Fratello Vip ...