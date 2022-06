GF Vip 7, chi sono gli 8 nuovi papabili Vipponi: da Pamela Prati a Gemma Galgani (Di mercoledì 22 giugno 2022) A settembre riparte il Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è giunto alla sua settima edizione. In vista del nuovo debutto c’è già da ora grandissima attesa. Ma chi saranno i Vipponi che in autunno varcheranno la porta rossa della Casa di Cinecittà? I rumor riguardanti il nuovo presunto cast sono già numerosi. Tra i probabili concorrenti in lizza spicca il nome di Gemma Galgani, amata dama del Trono Over di Uomini e Donne. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip, la settimana edizione al via il 19 settembre L’appuntamento con il reality show capitanato da Alfonso Signorini è stato fissato al 19 settembre 2022. La Casa di Cinecittà, in vista della settima edizione è stata smantellata, pronta a cambiare look. Al cast dei presunti concorrenti sono stati già ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 22 giugno 2022) A settembre riparte il Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è giunto alla sua settima edizione. In vista del nuovo debutto c’è già da ora grandissima attesa. Ma chi saranno iche in autunno varcheranno la porta rossa della Casa di Cinecittà? I rumor riguardanti il nuovo presunto castgià numerosi. Tra i probabili concorrenti in lizza spicca il nome di, amata dama del Trono Over di Uomini e Donne. Facciamo insieme il punto della situazione. GF Vip, la settimana edizione al via il 19 settembre L’appuntamento con il reality show capitanato da Alfonso Signorini è stato fissato al 19 settembre 2022. La Casa di Cinecittà, in vista della settima edizione è stata smantellata, pronta a cambiare look. Al cast dei presunti concorrentistati già ...

