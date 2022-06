Gerry Scotti, la confessione agghiacciante: “Quando ero nell’obitorio…” | Il lutto distruttivo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Recentemente il noto conduttore lombardo ha confessato un retroscena agghiacciante che riguarda il suo passato. Ecco di che si tratta Anche se raramente parla della sua vita privata, lo Zio Gerry non è di certo un uomo con i peli sulla lingua. Quando prende parola tuttavia, il conduttore ha sempre dimostrato di non dire cose banali. In questo caso però, il racconto di cui di recente si è reso protagonista è a tratti drammatico dato che riguarda la scomparsa di una delle persone più importanti della sua intera esistenza. Gerry Scotti (Websource)Da poche settimane Scotti ha salutato i telespettatori di “Striscia la notizia”, dando loro appuntamento al prossimo anno. Il tg satirico di Canale 5 ha chiuso la stagione, con l’ideatore Antonio Ricci che purtroppo ha dovuto ... Leggi su kronic (Di mercoledì 22 giugno 2022) Recentemente il noto conduttore lombardo ha confessato un retroscenache riguarda il suo passato. Ecco di che si tratta Anche se raramente parla della sua vita privata, lo Zionon è di certo un uomo con i peli sulla lingua.prende parola tuttavia, il conduttore ha sempre dimostrato di non dire cose banali. In questo caso però, il racconto di cui di recente si è reso protagonista è a tratti drammatico dato che riguarda la scomparsa di una delle persone più importanti della sua intera esistenza.(Websource)Da poche settimaneha salutato i telespettatori di “Striscia la notizia”, dando loro appuntamento al prossimo anno. Il tg satirico di Canale 5 ha chiuso la stagione, con l’ideatore Antonio Ricci che purtroppo ha dovuto ...

Pubblicità

GiusCandela : Mi piacerebbe vedere Gerry Scotti a #Sanremo2023, come ospite o magari come coconduttore per una sera. Non lo hai m… - CorriereCitta : Gerry Scotti e la dolorosissima dichiarazione: “Ho perso i miei genitori nello stesso giorno. In obitorio mi hanno… - iam17goingunder : Madò a primo impatto sembrava gerry scotti - Radio_Speaker : Quanti come @Gerry_Scotti? ???? - DanieleMignardi : Carlo Conti e Gerry Scotti a spasso per Firenze! Il loro racconto in ESCLUSIVA su Tv Sorrisi e Canzoni. #carloconti… -