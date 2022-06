Pubblicità

sportli26181512 : Genoa, rilancio Atalanta: pronti 8 milioni per Cambiaso: Tutti vogliono Andrea Cambiaso. Dopo l'offerta della Juven… -

... che tuttavia ilha per il momento rispedito al mittente. Per privarsi del suo laterale il ... E proprio da un'eventualenerazzurro dipenderà quasi certamente il futuro di questa ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Il Napoli ha effettuato unper Ostigard. Lo ha spiegato Gianluca Di Marzio, nel corso di "Speciale calciomercato, l'...e ...Il Genoa per il momento ha risposto picche. La società di Villa Rostan infatti non si smuove dalle sue decisione: vuole dieci milioni di euro. Al momento dunque la situazione è di stallo e l'attesa è ...Lo ha spiegato Gianluca Di Marzio, nel corso di “Speciale calciomercato, l’Originale” su Sky Sport: «Il club azzurro ha fatto un’altra offerta al Brighton per Leo Ostigard, 5 milioni più bonus e ...