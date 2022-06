Genoa, processo Portanova: udienza rinviata al 5 luglio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Slitta di un paio di settimana la decisione del Gup di Siena sulla richiesta avanzata da Manolo Portanova di procedere con il rito abbreviato... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Slitta di un paio di settimana la decisione del Gup di Siena sulla richiesta avanzata da Manolodi procedere con il rito abbreviato...

Pubblicità

sportli26181512 : Genoa, Portanova in udienza: nuove prove contro di lui nell'accusa di stupro: Prima udienza preliminare a Siena per… - BabboleoNews : Il gup del tribunale di Siena ha fissato al 5 luglio la data per la nuova udienza del processo che vede imputato Ma… - BabboleoNews : È arrivato in tribunale a #Siena Manolo Portanova, calciatore del #Genoa accusato insieme a due amici di uno stupro… - AnsaLiguria : Estorsioni al Genoa: chiesto il processo per 16 ultras. In tre erano anche finiti in carcere #ANSA - EugenioBerto70 : Estorsioni al Genoa: chiesto il processo per 16 ultras -