(Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto a Roma, presso la sede del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, un incontro tra il ministro Mariastellae i presidenti delle Regioni Lombardia, Attilio Fontana, Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, Veneto, Luca Zaia, Piemonte, Alberto Cirio, Toscana, Eugenio Giani, e Liguria, Giovanni Toti. Presente anche il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. Al centro del confronto – definito dai presidenti “positivo, utile e costruttivo” – l'differenziata. Condiviso il percorso delineato dall'ipotesi di legge quadro in attuazione della previsione costituzionale in cui si inseriscono le intese con i singoli territori, i presidenti hanno più volte richiamato il principio solidaristico, sottolineando come la richiesta di maggiorenon è il suo ...

Pubblicità

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Gelmini incontra governatori, avanti con Ddl su autonomia - - ItaliaNotizie24 : Gelmini incontra governatori, avanti con Ddl su autonomia - blogsicilia : #notizie #sicilia Gelmini incontra governatori, avanti con Ddl su autonomia - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto a Roma, presso la sede del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, un… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Gelmini incontra governatori, avanti con Ddl su autonomia -… -

Il Tempo

... dove è ormai di casa, nell'ambito della rassegna culturale Castenedolo, ha dialogato con ... Con Carlo Calenda e MariastellaNon fa nomi, ma traccia il perimetro del progetto."Diciamo ...... anche in vista del successivo confronto con il Governo in Conferenza unificata alle 17 e nella Stato - Regioni alle 17,15, convocate dalla ministra per gli Affari Regionali Maria Stella. Con ... Gelmini incontra governatori, avanti con Ddl su autonomia ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto a Roma, presso la sede del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, un incontro tra il... Articolo 32 (Video Brescia tv, canale 118 del digitale terrestre) ...Roma, 20 giu. (askanews) - Sarà l'emergenza siccità uno dei temi forti della riunione della Conferenza delle Regioni convocata per domani alle 13 dal Presidente delle Regioni Massimiliano Fedriga, anc ...