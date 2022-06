GdS – Calciomercato Roma, Frattesi: Pinto incontra l’agente a Milano (Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-22 16:54:59Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: Il general manager vede l’agente del centrocampista per oltre un’ora. C’è l’ok del giocatore, si cerca l’accordo con il Sassuolo, i giallorossi partono da 15-18 milioni, il Sassuolo ne chiede almeno 20 La Roma ha fretta e punta a chiudere quanto prima l’acquisto di Davide Frattesi. Il Sassuolo, evidentemente, non ha la stessa fretta e, anzi, punta a guadagnare di più dalla vendita del centrocampista. La chiave di volta per trovare un accordo, quindi, è la volontà del giocatore: ecco perché oggi pomeriggio a Milano, Tiago Pinto ha incontrato Beppe Riso, l’agente di Frattesi, e con lui ha trattato per oltre un’ora. ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-22 16:54:59Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: Il general manager vededel centrocampista per oltre un’ora. C’è l’ok del giocatore, si cerca l’accordo con il Sassuolo, i giallorossi partono da 15-18 milioni, il Sassuolo ne chiede almeno 20 Laha fretta e punta a chiudere quanto prima l’acquisto di Davide. Il Sassuolo, evidentemente, non ha la stessa fretta e, anzi, punta a guadagnare di più dalla vendita del centrocampista. La chiave di volta per trovare un accordo, quindi, è la volontà del giocatore: ecco perché oggi pomeriggio a, Tiagohato Beppe Riso,di, e con lui ha trattato per oltre un’ora. ...

