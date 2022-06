Gazzetta – Niente Milan e Roma, UFFICIALE: Gotze firma per l’Eintracht Francoforte | Mercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-22 08:15:52 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: E’ arrivata l’ufficialità. Mario Gotze è un nuovo giocatore dell’Eintracht Francoforte. Il club tedesco ha annunciato l’arrivo dell’attaccante ex Borussia Dortmund e PSV, accostato anche ad alcuni club italiani come Milan e Roma, che ha firmato un contratto fino al 2025. “Il fatto che un giocatore come Mario Gotze – ha detto il direttore sportivo Markus Krosche – abbia deciso di venire con convinzione da noi dopo numerose offerte testimonia l’immagine eccezionale che il club ha sviluppato negli ultimi anni. Non devo sprecare molte parole sulle qualità calcistiche. Finora ci è mancato un tipo di giocatore come lui. Le capacità tecniche ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-22 08:15:52 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della: E’ arrivata l’ufficialità. Marioè un nuovo giocatore del. Il club tedesco ha annunciato l’arrivo dell’attaccante ex Borussia Dortmund e PSV, accostato anche ad alcuni club italiani come, che hato un contratto fino al 2025. “Il fatto che un giocatore come Mario– ha detto il direttore sportivo Markus Krosche – abbia deciso di venire con convinzione da noi dopo numerose offerte testimonia l’immagine eccezionale che il club ha sviluppato negli ultimi anni. Non devo sprecare molte parole sulle qualità calcistiche. Finora ci è mancato un tipo di giocatore come lui. Le capacità tecniche ...

thevalse_ : RT @ohmyminnesota: @Gazzetta_it Vi è mancata talmente tanto che sono due settimane che non parlate d’altro. Record del mondo, ori in altri… - ohmyminnesota : @Gazzetta_it Vi è mancata talmente tanto che sono due settimane che non parlate d’altro. Record del mondo, ori in a… - Macchiaveli4 : @SandroSca @Gazzetta_it ma dai ch'e uno da uno di quei grandi pupazzo in che stanziano accanto ai bagni negli state… - infoitsport : - infoitsport : Gazzetta - Politano e Demme scontenti ma le offerte latitano: niente plusvalenze -