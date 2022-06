Gas russo, perché ora rischiamo lo stop totale (e siamo disarmati) (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu – Il gas russo rischia uno stop totale verso l’Europa. A lanciare l’allarme è l’Agenzia internazionale energia, come riporta Tgcom24. Il tutto mentre il Gas russo, ecco perché si rischia lo stop siamo al 119esimo giorno di guerra è che il gas russo rischi uno stop totale ormai è un’ipotesi più che concreta. Ne parla l’Agenzia internazionale energia, che ammonisce l’Europa sul tema. Le parole di allarme vengono dal direttore esecutivo dell’Agenzia, Fatih Birol, che invita i governi a prepararsi alla chiusura totale delle esportazioni di gas russo questo inverno. In un’intervista al Financial Times, Birol dichiara: “L’Europa dovrebbe essere pronta nel caso in cui il gas ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu – Il gasrischia unoverso l’Europa. A lanciare l’allarme è l’Agenzia internazionale energia, come riporta Tgcom24. Il tutto mentre il Gas, eccosi rischia loal 119esimo giorno di guerra è che il gasrischi unoormai è un’ipotesi più che concreta. Ne parla l’Agenzia internazionale energia, che ammonisce l’Europa sul tema. Le parole di allarme vengono dal direttore esecutivo dell’Agenzia, Fatih Birol, che invita i governi a prepararsi alla chiusuradelle esportazioni di gasquesto inverno. In un’intervista al Financial Times, Birol dichiara: “L’Europa dovrebbe essere pronta nel caso in cui il gas ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Eni entra nel più grande progetto al mondo di gas naturale liquefatto in Qatar. Un passo importante per renderci in… - Agenzia_Ansa : L'Europa deve prepararsi immediatamente a uno stop completo delle forniture di gas russo questo inverno. Lo ha dett… - repubblica : L'Agenzia internazionale dell'energia allerta l'Europa: 'Prepararsi a stop totale del gas russo' - FioreFio4 : RT @ImolaOggi: L'Agenzia internazionale per l'energia: l'Ue si prepari al blocco totale del gas dalla Russia - VoceDelTrentino : La Commissione Europea starebbe lavorando per fissare un tetto al prezzo di acquisto del #gas che dovrebbe essere d… -