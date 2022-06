Gas russo, l’Europa si prepari al blocco totale delle forniture (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Agenzia internazionale dell’Energia avverte l’Europa e la invita a prepararsi “immediatamente” alla completa interruzione delle esportazioni di gas russo già dal prossimo inverno. La stessa Agenzia esorta i governi a prendere misure per limitare la domanda e mantenere aperte le vecchie centrali nucleari. La decisione della Russia di ridurre le forniture di gas ai Paesi europei nell’ultima settimana, ha detto al Financial Times il capo dello Iea, Fatih Birol, potrebbe essere un segnale precursore di ulteriori tagli, in quanto Mosca cerca di guadagnare “influenza” durante la sua guerra con l’Ucraina. Per lo Iea, la completa interruzione delle esportazioni di gas russo potrebbe avvenire dal prossimo inverno “l’Europa dovrebbe essere pronta nel caso in cui il gas ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’Agenzia internazionale dell’Energia avvertee la invita a prepararsi “immediatamente” alla completa interruzioneesportazioni di gasgià dal prossimo inverno. La stessa Agenzia esorta i governi a prendere misure per limitare la domanda e mantenere aperte le vecchie centrali nucleari. La decisione della Russia di ridurre ledi gas ai Paesi europei nell’ultima settimana, ha detto al Financial Times il capo dello Iea, Fatih Birol, potrebbe essere un segnale precursore di ulteriori tagli, in quanto Mosca cerca di guadagnare “influenza” durante la sua guerra con l’Ucraina. Per lo Iea, la completa interruzioneesportazioni di gaspotrebbe avvenire dal prossimo inverno “dovrebbe essere pronta nel caso in cui il gas ...

