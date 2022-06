Gas, la differenza tra "preallarme" e "allarme": cosa si scopre leggendo il piano d'emergenza (Di mercoledì 22 giugno 2022) Evitare il panico. É questa la stella polare della strategia che il governo intende adottare per far fronte all'intensificazione della crisi energetica che si è registrata nell'ultima settimana, in seguito al taglio del 50% alle forniture di gas russo all'Eni. Palazzo Chigi, insomma, farà di tutto per non passare dal livello di "preallarme" attuale allo stato di "allarme", il secondo gradino (su tre) del piano di emergenza per il gas. L'innalzamento dell'allerta, è il ragionamento dell'esecutivo, potrebbe infatti far aumentare i prezzi del metano, rendendo ancora più difficile riempire gli stoccaggi. Le munizioni, del resto, non mancano. Grazie a una norma contenuta nel decreto del primo marzo, infatti, il ministro della Transizione ecologica può intervenire per «accrescere la sicurezza delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Evitare il panico. É questa la stella polare della strategia che il governo intende adottare per far fronte all'intensificazione della crisi energetica che si è registrata nell'ultima settimana, in seguito al taglio del 50% alle forniture di gas russo all'Eni. Palazzo Chigi, insomma, farà di tutto per non passare dal livello di "" attuale allo stato di "", il secondo gradino (su tre) deldiper il gas. L'innalzamento dell'allerta, è il ragionamento dell'esecutivo, potrebbe infatti far aumentare i prezzi del metano, rendendo ancora più difficile riempire gli stoccaggi. Le munizioni, del resto, non mancano. Grazie a una norma contenuta nel decreto del primo marzo, infatti, il ministro della Transizione ecologica può intervenire per «accrescere la sicurezza delle ...

Pubblicità

xiana44698880 : RT @fortnardelli: A differenza della maggior parte dei paesi europei, la Gran Bretagna non ha alcuna dipendenza da gas o dal petrolio russo… - VascoEpis : Colombia sempre piú vicina al #Bitcoin Legal Tender? Il nuovo presidente #GustavoPetro forse puó fare la differenza… - aleferrari1103 : @MatLolli @AvvocatoAtomico Eni è letteralmente contro il nucleare, fenomeno???? E spinge molto per le fer, proprio pe… - ibis787 : RT @fortnardelli: A differenza della maggior parte dei paesi europei, la Gran Bretagna non ha alcuna dipendenza da gas o dal petrolio russo… - JackTerron : #draghi sa benissimo che i governi non possono imporre alcun tetto al prezzo del gas. la sola cosa che possono fare… -