Gas dalla Russia, l’allarme della Iea: l’Europa si prepari allo stop (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Non è più solo un’ipotesi pessimistica. La possibilità che si arrivi a uno stop totale delle forniture di gas dalla Russia sta diventando uno scenario concreto. Vladimir Putin, che sta testando la tenuta dell’Europa con la chiusura a singhiozzo dei rubinetti, potrebbe decidere di usarlo come arma di pressione durante il prossimo inverno. Il direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), Faith Birol, ne parla in un’intervista al Financial Times che rappresenta un salto di qualità rispetto alle analisi fatte finora. “l’Europa dovrebbe essere pronta nel caso in cui il flusso il gas russo fosse completamente interrotto”, ha avvertito Birol, aggiungendo: “Più ci avviciniamo all’inverno, più comprendiamo le intenzioni della Russia”. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Non è più solo un’ipotesi pessimistica. La possibilità che si arrivi a unototale delle forniture di gassta diventando uno scenario concreto. Vladimir Putin, che sta testando la tenuta delcon la chiusura a singhiozzo dei rubinetti, potrebbe decidere di usarlo come arma di pressione durante il prossimo inverno. Il direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), Faith Birol, ne parla in un’intervista al Financial Times che rappresenta un salto di qualità rispetto alle analisi fatte finora. “dovrebbe essere pronta nel caso in cui il flusso il gas russo fosse completamente interrotto”, ha avvertito Birol, aggiungendo: “Più ci avviciniamo all’inverno, più comprendiamo le intenzioni”. La ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Dopo il viaggio in #Ucraina fatto senza passaggi parlamentari, sarebbe auspicabile il Premier #Draghi rendesse edot… - Agenzia_Ansa : Se il taglio della fornitura di gas dalla Russia continuerà, dalla prossima settimana l'Italia potrebbe alzare il l… - ilfoglio_it : Nei primi cinque mesi del 2022 i volumi di gas russo 'sono scesi in media sotto il 24 per cento rispetto al totale'… - radicaleLibero1 : @Gauss73255331 @ErranteItaliano @GiZollino @stebaraz Facciamo un riassunto del piano tedesco: 1) Stop al nucleare 2… - Aleksandra_Geor : RT @luca_losito: Descalzi @eni dalla conferenza @mediobanca oggi a #Milano: 'Sul gas nessun problema nel breve, rischio scorte per l'invern… -