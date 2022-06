Futuro Koulibaly, il Barcellona si defila dalla corsa (Di mercoledì 22 giugno 2022) Conferme dalla Spagna: “Non è Koulibaly il primo obiettivo del Barcellona per la difesa” Non è Kalidou Koulibaly il primo obiettivo del Barcellona per rinforzare la difesa. Lo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 22 giugno 2022) ConfermeSpagna: “Non èil primo obiettivo delper la difesa” Non è Kalidouil primo obiettivo delper rinforzare la difesa. Lo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

areanapoliit : Koulibaly svela il suo futuro: 'Napoli è come una nazione. Qualcuno andrà via, ma lotteremo per lo scudetto' - gilnar76 : Koulibaly: “Legame speciale con città e i tifosi. Futuro? Alcuni andranno via ma il #Napoli lotterà per vincere”… - TolliVincenzo : Intervista di #Koulibaly alla BBC in cui ha parlato del futuro Non mi sembrano dichiarazioni di uno che andrà via,… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Previsto un incontro tra Ramadani e ADL per decidere il futuro di Koulibaly - infoitsport : IL MATTINO - Previsto un incontro tra Ramadani e ADL per decidere il futuro di Koulibaly -