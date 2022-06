Futuro Ambrosino? Un club si propone per il giovane della Primavera! (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il giovane 18enne Giuseppe Ambrosino, calciatore della Primavera del Napoli, si è distinto particolarmente nel corso di questo campionato, qualificandosi come capocannoniere con 20 gol (e 5 assist). Il centravanti campano, inoltre, si sta facendo notare anche a livello internazionale con la maglia della Nazionale italiana Under 19: ieri ha realizzato il gol decisivo per la vittoria della gara contro la Slovacchia. FOTO: Giuseppe Ambrosino Potrebbe essere giunto il momento, quindi, di lasciare la Primavera 1 e giocare in campionati di serie. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta un interesse nei suoi confronti da parte dell’Avellino. La squadra campana attualmente milita in Serie C, dopo aver concluso la scorsa stagione al quarto posto ed essere uscita sconfitta dal ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il18enne Giuseppe, calciatorePrimavera del Napoli, si è distinto particolarmente nel corso di questo campionato, qualificandosi come capocannoniere con 20 gol (e 5 assist). Il centravanti campano, inoltre, si sta facendo notare anche a livello internazionale con la magliaNazionale italiana Under 19: ieri ha realizzato il gol decisivo per la vittoriagara contro la Slovacchia. FOTO: GiuseppePotrebbe essere giunto il momento, quindi, di lasciare la Primavera 1 e giocare in campionati di serie. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta un interesse nei suoi confronti da parte dell’Avellino. La squadra campana attualmente milita in Serie C, dopo aver concluso la scorsa stagione al quarto posto ed essere uscita sconfitta dal ...

Pubblicità

SiamoPartenopei : Napoli, Ambrosino a Dimaro col futuro da scrivere: ecco il grande sogno - Pasqual01350178 : @angianna78 Ambrosino e vergara possono avere un bel futuro Zerbjn e gaetano anche - infoitsport : Il Mattino - Ambrosino osservato da Spalletti: il Napoli ha già scelto il suo futuro - infoitsport : Ambrosino, futuro lontano da Napoli: può andare in prestito in Serie B - cn1926it : #Ambrosino, futuro lontano da #Napoli: può andare in prestito in #SerieB -