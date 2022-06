Funerali online per Elena Il vescovo | diretta Facebook - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

Open_gol : I funerali si svolgeranno nel pomeriggio -

Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni uccisa dalla madre di Nino Femiani La Curia di Catania trasmetterà in diretta web idella piccola Elena, la bimba di cinque anni uccisa dalla madre a Mascalucia. Le esequie avranno luogo in cattedrale oggi alle 17. "Essendo questa una celebrazione particolarmente ...L'uso di un telefono di fronte al divieto di assistere aiper i familiari o la promozione ... specialmente per quanto riguarda l'esperienza della trasmissionedelle celebrazioni. L'...Oggi le esequie nella cattedrale. Saranno trasmesse sui canali web della Curia. La madre al giudice: non ricordo cosa mi è passato di mente quando l’ho colpita ...Domani alle 17 nella cattedrale di Catania verrà celebrato il funerale della piccola Elena Del Pozzo, la bimba di cinque anni uccisa lunedì 13 giugno in un ca ...