Fulgeri: "ADL? Ero presente alla perquisizione della Procura, il Napoli non rischia nulla" (Di mercoledì 22 giugno 2022) Fulgeri: "ADL? Ero presente alla perquisizione della Procura, nessun PC o tablet sequestrato, il Napoli non rischia nulla" Fabio Fulgeri, avvocato legale di Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione 'Radio Goal' in cui ha parlato dell'indagine al presidente del Napoli. Queste le sue parole: "Il Napoli è sereno, le indagini sono atto dovuto, c'è un'inchiesta a carico dei dirigenti del Lille e quindi la Guardia di Finanza sta dando assistenza ai colleghi francesi. Si tratta di uno scambio di interventi. -afferma Fulgeri - E' un confronto sulla stessa vicenda ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 22 giugno 2022): "? Ero, nessun PC o tablet sequestrato, ilnon" Fabio, avvocato legale di Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kissdurante la trasmissione 'Radio Goal' in cui ha parlato dell'indagine al presidente del. Queste le sue parole: "Ilè sereno, le indagini sono atto dovuto, c'è un'inchiesta a carico dei dirigenti del Lille e quindi la Guardia di Finanza sta dando assistenza ai colleghi francesi. Si tratta di uno scambio di interventi. -afferma- E' un confronto sulla stessa vicenda ...

Pubblicità

UILperiferic : @celestemaione @cn1926it @Gazzetta_it No leggo gli articoli e vi siete appena smentiti perchè sbugiardati dall'avvo… - Spazio_Napoli : Assoluta serenità per il #Napoli e per Aurelio #DeLaurentiis per l'accusa di falso in bilancio che ha portato la Gu… - Leon63632308 : Nonostante i quotidiani abbiano cercato di incrociare il fuoco di fango su ADL, è arrivata puntuale la smentita del… -