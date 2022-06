Frodi e sprechi, Gdf: 6 miliardi di euro sottratti alla spesa pubblica (Di mercoledì 22 giugno 2022) commenta Quasi sei miliardi di euro sottratti a chi ne aveva diritto, sei miliardi stanziati per la spesa pubblica e finiti nelle mani sbagliate. A tanto ammonta l'entità delle Frodi, degli sprechi e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 giugno 2022) commenta Quasi seidia chi ne aveva diritto, seistanziati per lae finiti nelle mani sbagliate. A tanto ammonta l'entità delle, deglie ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Frodi e sprechi, Gdf: 6 miliardi di euro sottratti alla spesa pubblica #guardiadifinanza #frodi - ilregginoit : Frodi e sprechi, 6 mld sottratti alla spesa pubblica: il bilancio della Gdf in un anno di attività · Il Reggino… - messveneto : Effetto Covid, un quarto delle truffe in sanità. 29 mila frodi sul reddito di cittadinanza: Guardia di finanza, rag… - NazzarenoCosta1 : @marioricciard18 Illustre professore di Filosofia del diritto,dovrebbe essere Lei a sottoscrivere per primo la rich… -