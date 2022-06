Francia, dopo il crollo alle legislative Macron pensa a un «governo di unità nazionale» (Di mercoledì 22 giugno 2022) dopo aver perso la maggioranza assoluta in Parlamento, dopo le elezioni legislative di domenica scorsa, il presidente francese Emmanuel Macron starebbe pensando a un «governo di unità nazionale». A renderlo noto è il deputato del Partito Comunista Francese Fabien Roussel che, al termine delle consultazioni con il presidente francese, ha dichiarato ai microfoni di Lci: «(Macron) mi ha chiesto se siamo pronti a lavorare in un governo di unità nazionale», aggiungendo che il spiegato Roussel, domandando se tale ipotesi “«sia la soluzione per tirare fuori il paese dalla crisi». E l’esponente del Pcf ha poi aggiunto: «Macron pensa alla costituzione di un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022)aver perso la maggioranza assoluta in Parlamento,le elezionidi domenica scorsa, il presidente francese Emmanuelstarebbendo a un «di». A renderlo noto è il deputato del Partito Comunista Francese Fabien Roussel che, al termine delle consultazioni con il presidente francese, ha dichiarato ai microfoni di Lci: «() mi ha chiesto se siamo pronti a lavorare in undi», aggiungendo che il spiegato Roussel, domandando se tale ipotesi “«sia la soluzione per tirare fuori il paese dalla crisi». E l’esponente del Pcf ha poi aggiunto: «alla costituzione di un ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Due mesi fa il #Pd trionfante sul carro di #Macron neanche fosse Napoleone. Appena due mesi dopo stanno sul carro d… - AlexBazzaro : Dopo questa elettorale in #Francia vedremo se #melenchon farà davvero opposizione o come alle presidenziali sarà la… - sabribri1977 : RT @poveritalia: Misteri della Francia! #Macron eletto presidente ma 20 giorni dopo perde le elezioni politiche e non ha più la maggioranza… - llilita1402 : Uscita #DiMaio ha dato colpo di grazia #M5S Adesso leggo nomi dei fuoriusciti,penso a noi elettori che ci siamo ro… - lacittanews : (ANSA) - PARIGI, 21 GIU - Emmanuel Macron 'pensa' a costruire un 'governo di unità nazionale' per trovare 'vie d'us… -